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台股本週收紅0.67% 資訊服務類股漲2.59%最強勢

2023/3/3 17:57
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（中央社記者潘智義台北3日電）台灣證券交易所公布統計，今天台股收在15608.42點，單週上漲104.63點，漲幅約0.67%。比較各產業，資訊服務類指數上漲2.59%，漲幅最大；電器電纜類指數下跌8.32%，跌最重。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值為新台幣48兆8810.88億元，較上週2月24日的48兆5529.82億元增加3281.06億元，增幅約0.68%。

證交所表示，本週未含金融類指數上漲121.07點，漲幅約0.91%，未含電子類指數下跌73.38點，跌幅約0.41%，未含金融電子類指數下跌20.89點，跌幅約0.14%。

本週集中交易市場總成交金額為7173.96億元，全體上市股票成交金額為6791.75億元，股票成交量週轉率為1.19%。

各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類2390.66億元，占全體上市股票交易金額35.20%；電子零組件類643.34億元，占9.47%；航運類544.56億元，占8.02%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類4.62%、觀光類4.39%、電器電纜類4.33%。

累計今年初開盤迄今共34個交易日，集中市場總成交金額為7兆3015.14億元，市場日平均成交金額為2147.5億元，股票成交量週轉率為11.54%，股票日平均成交量週轉率為0.34%。（編輯：楊蘭軒）1120303

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