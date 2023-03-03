中國解封生產正常化 台商：景氣不佳才是問題

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（中央社記者江明晏台北3日電）中國解封帶動生產製造指數重回擴張區間，在中國設廠的台商表示，生產端恢復正常，但因景氣下滑又逢淡季，景氣端不佳才是問題，和去年情況恰好反轉，盼下半年能重啟旺季成長動能。

由於經濟政策效應及疫情消退，中國國家統計局公布，2月份製造業採購經理指數（PMI）、非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為52.6、56.3和56.4，連續2個月位於擴張區間。

台灣電路板協會（TPCA）觀察，去年第4季受到富士康鄭州廠罷工的影響，造成台商PCB製造營收的顯著下滑，但隨著中國大陸官方調整防疫政策，使需求升溫，重回擴張區間，儘管2023年仍是相當挑戰的一年，但受惠於外在環境趨於穩定，各個產業鏈環節都有望實現產值的回升，這將為電子製造業帶來新的機遇和成長動力。

在中國設廠的PCB產業高層對中央社記者表示，去年在中國力求清零的防疫政策下，生產端可說是干擾重重，只要沒被封廠，就算「閉環式生產」、只進不出，就已經是萬幸。

他進一步說，去年生產端最大問題應該是物流，車負責載貨和供應原物料的卡車只能「點對點」運輸，卡車司機甚至要在車門貼封條不準下車；不過現在隨著中國解封政策出爐，生產端的限制都已經去除，但問題則是目前處於電子業淡季，又加上產業存在高庫存，需求拉貨不大，工廠只需要維持大概8成產能左右的產能利用率。

整體而言，PCB台廠產業高層認為，生產端都已經正常化，只是景氣端出現問題，要看下半年有沒有機會重啟旺季動能，「去年是需求旺，但生產端有問題，但今年恰恰相反，變成景氣下滑，但生產端可以正常運作，所以這兩年都很辛苦」。

TPCA表示，PCB產業有望倒吃甘蔗，預期今年在新一波的AI人工智慧革命下，將帶動的全球高階運算晶片及伺服器的成長，以及在國際碳中和的環保浪潮與美中歐的獎勵政策支持下，電動車的出貨將持續增加，加上今年載板廠擴廠的新產能陸續開出，台商PCB製造表現有望於2023年下半年反轉。

針對中國政府放鬆防疫管制，正新輪胎副總經理羅永勵表示，首波染疫人員已陸續痊癒復工，帶動產能逐步攀升，看好今年疫情趨緩，整體輪胎市場有望優於今年，但通膨情況仍有影響性，需要審慎觀察。

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不過，疫情陰霾遠離後，過往「一櫃難求」、塞港的景象大幅翻轉，陸媒財新網報導，隨著全球貿易降溫，空貨櫃堆積在中國各大港口；也有業者指出，中國過去的嚴格清零防疫影響工廠生產，加上中美貿易對峙局面持續，產業鏈轉至東南亞情況加劇，也是導致中國外貿訂單銳減港口空貨櫃成山的原因。

舉例而言，電聲元件大廠美律認為，中美貿易戰和疫情加速企業移出中國（outside china）趨勢不變，美律目前於中國蘇州和中國以外的產能占比仍有8比2，預估2年後越南與泰國產能占比將來到5成。（編輯：楊凱翔）1120303