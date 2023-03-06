竹科前10大用水廠商 3月初起自主節水5%

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（中央社記者張建中新竹6日電）新竹科學園區管理局長王永壯今天表示，竹科今年水情較過去5年平均水準好一點，不過最近一段時間沒有下雨，區內前10大用水廠商自3月初開始自主節水5%。

南部水情吃緊，3月1日起南部科學園區採總量管制方式節水10%。王永壯今天受訪時說，竹科水情比過去5年平均水準好一點。

他表示，節水是竹科一直努力的方向，面對最近一段時間沒有下雨，區內前10大用水廠商自3月初開始自主節水5%。

王永壯指出，新竹科學園區每天用水14萬至15萬噸，包含竹南、龍潭及宜蘭等周邊園區，每天共用水19萬噸。石門水庫每天輸送15萬噸的水到新竹地區；自石門水庫到寶二水庫的專管，有機會在2026年完工。

至於竹科寶山第二期擴建計畫，王永壯說，公共工程共有5個標案，目前已有4個標案發包，廠商建廠也積極進行中，整體工程進展正常。晶圓代工廠台積電在竹科寶山第二期擴建計畫中投資設立2奈米廠。

至於龍科三期擴建計畫，王永壯表示，先導計畫已報國科會轉行政院，等待核定中。後續將評估徵收面積、交通、水、電等項目，並要進行環評。（編輯：郭無患）1120306