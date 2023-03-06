3月上旬電視面板漲價 顯示器及筆電面板持平

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（中央社記者潘智義台北6日電）集邦科技今天對會員公布顯示器調研數據，3月上旬，除電視面板價格上漲外，其餘包括顯示器及筆電面板的均價則維持不變。

集邦研究副總經理范博毓表示，經歷1、2月價格的來回攻防，預期3月全月的電視面板價格將全面上漲，除了非主流品牌的價格持續走揚外，中國618促銷的備貨需求也陸續啟動，主流品牌的面板價格也會開始調漲。

范博毓預期，3月32吋電視面板將調漲1至2美元，43吋調漲2至3美元，50吋調漲3至4美元，55吋調漲4至5美元，65吋調漲7至8美元，75吋調漲6至7美元。

他評估，液晶顯示器（Monitor）面板價格經過長時間的跌價，近期電視面板開始漲價，也帶來顯示器價格未來上漲的正向訊號。另外，自3月起，部分新機種的備貨以及中國618促銷的準備會陸續啟動，因此液晶顯示器面板在3月也將正式止跌。

他直言，筆電終端需求仍疲弱，大品牌對於增加面板備貨的態度依然保守，縱使部分品牌客戶在第1季開始增加採購量，但採購規模仍小。不過面板廠透過稼動率與庫存的控制得宜，在面板價格上採取嚴守的態度，因此3月筆電面板價格仍然持平。

觀察3月上旬與2月下旬報價，集邦資料顯示，65吋電視面板3月上旬最高報價124美元、最低報價111美元，均價為114美元，與2月下旬相比上漲4美元。

55吋電視面板3月上旬最高報價90美元、最低報價84美元，均價為85美元，較2月下旬上漲2美元；43吋電視面板3月上旬最高報價53美元、最低報價49美元，均價為51美元，較2月下旬上漲1美元。

32吋電視面板3月上旬最高報價31美元、最低報價28美元，均價為29美元，與2月下旬持平。

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液晶顯示器方面，集邦調查，各尺寸顯示器面板均價在3月上旬維持不變。27吋、23.8吋高階廣視角面板、21.5吋廣視角面板均價分別為61.6美元、47.7美元、41.3美元。

筆電面板部分，各尺寸筆電面板均價平穩，3月上旬均價不變。17.3吋廣視角面板、15.6吋高階廣視角面板面板、14吋、11.6吋廣視角面板3月上旬均價分別為38.2美元、40.5美元、26.3美元、24.8美元。（編輯：楊蘭軒）1120306