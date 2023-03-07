台電：去年虧損因國際燃料飆漲 非再生能源躉購所致

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（中央社記者曾智怡台北7日電）針對外界認為台電虧損是因執行再生能源躉購制度，台電今天說明，去年虧損主因國際燃料價格暴漲，燃料成本增加逾新台幣3000億元，較前年幾乎翻倍，導致台電從110年盈餘224億元轉為111年虧損2675億元。

台電進一步說，反觀執行再生能源躉購制度的平均每度購電成本並無大幅增加，僅因購電度數增加、總支出略增約160億元。

台電透過新聞稿說明國際燃料價格飆漲狀況，以煤來看，109年至110年歷史低點平均每噸約50美元，至去年9月創下每噸約450美元，為低點價位的9倍；至於天然氣，109年4月的歷史低點平均每單位（MMBtu）為2美元，至去年8月創下70美元歷史新高，是低點價位的35倍。

台電表示，包括法國、日本與韓國等國都有類似狀況，例如法國國營EDF電力公司2022會計年度預估虧損換算超過新台幣4000億，韓國的國營韓國電力公司去年預估虧損超過新台幣7000億，日本東京電力公司去年預估虧損超過新台幣1000億，顯見這波國際燃料價格漲勢衝擊電業營運，已是全球性現象。

台電補充，再生能源躉購制度是世界各國推動綠能發展普遍使用的機制，並非台灣所獨有，部分意見主張再生能源躉購制度造成台電虧損也不是事實，無論跨國或跨期的比較都說明燃料成本暴漲才是虧損原因。

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台電強調，國際電業營運受燃料價格暴漲衝擊，各國採取多元手段因應，包括由政府挹注資源，如直接補貼電業或增資等方案。舉例來說，日本東京電力公司的售電子公司東電EP出現嚴重虧損，控股母公司至今已兩度進行增資；德國政府也針對輸電系統營運商補貼超過百億歐元。

台電表示，在穩定供電的同時，會積極採取各種手段因應燃料成本暴漲，也希望社會各界共同支持台電的永續經營。（編輯：趙蔚蘭）1120307