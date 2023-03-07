達方擬配息3元 今年營運看成長

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（中央社記者韓婷婷台北7日電）達方去年每股盈餘（EPS）4.15元，董事會通過每股配發3元現金股利。董事長蘇開建表示，去年綠能事業年成長5成以上，營收占比來到47%；今年整體第1季保守看待，但全年仍有信心穩健扎根突破成長。

達方今天舉行線上法人說明會，公布去年財報，全年合併營收新台幣295.3億元，年增5.3%；稅後淨利11.6億元，年增率1.4%，稅後每股盈餘為4.15元，優於前一年度的4.09元。去年第4季合併營收季減與年減約1成；稅後淨利2.89億元，季減14.5%，年減12.6%，每股盈餘1.03元。

達方表示，去年第4季IT事業受客戶持續調節庫存而影響營收表現，但綠能事業仍較前年同期大幅增長。全年集團合併營收創逾10年來新高紀錄，主要因近年積極轉型以電動輔助自行車（E-Bike）為發展主軸的綠能事業，在市場需求強勁與策略聯盟開展下，業績成長顯著。

展望今年，蘇開建表示，第1季偏保守，整體景氣還沒上來，包括IT及自行車都仍在去庫存階段，但整體看來第2季比第1季好，下半年會比上半年好。雖然整體景氣變化大，但達方今年仍以穩健經營、技術向下扎根尋求突破成長為主。綠能會是集團發展重點、擴大全球布局很重要的一年，越南生產線布建將是今年重點。

針對各產品線展望，達方總經理蔡耀坤表示，IT事業今年是相對挑戰的一年，但預估上半年庫存就可調整到較健康的水位，下半年會逐步向上，配合產品組合調整，毛利率將維持不錯水準。

綠能事業部分，則預估第2季至第3季才能去化到較正常水位；目前腳踏車組裝業務庫存相對較高，尤其中低階產品，預估2023年至2024年年中，都是以去化庫存為主，因此今年組裝業務將下修。

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不過，蔡耀坤說，E-Bike電動腳踏車庫存水位相對較健康，車架與電池、車電系統整合等都有不錯成績，整體目標還是希望成長，毛利率將隨著產品組合調整有機會持續向上。

在產能配置上，達方表示，越南北越廠預計第2季試投產，初期以鍵盤為主，後續天線等相關周邊產品也將陸續進駐，尤其出口至美國市場的產品將遷移至北越廠，大陸廠IT相關產線將逐步降低；南越廠則以綠能為主，包括車架產能會逐步拉升。（編輯：楊蘭軒）1120307