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疫後特別預算振興服務業 經長：輔導微小型餐飲業

2023/3/7 21:39
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（中央社記者劉千綾台北7日電）疫後特別預算將匡列部分預算推動產業升級轉型、振興服務業，經濟部長王美花表示，相關經費將用以活絡商圈、夜市等，未來針對微小型餐飲業者、或過去3年多比較沒被照顧到的攤商提供輔導資源。

行政院會今年2月下旬通過3800億疫後特別預算案，目前立法院審議中；王美花今天出席「2023連鎖暨餐飲春酒聯誼餐會」時致詞表示，疫情讓餐飲業非常辛苦，但相較於其他國家，台灣整體仍有韌性，昨天邀請商圈和市集業者討論輔導方案，將待疫後特別預算通過後，請商業司說明具體方案。

不過她也提到，最近觀察到餐廳越來越難訂，代表國內餐飲逐漸復甦，看到這個現象覺得很開心。

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主計總處今天公布2月消費者物價指數（CPI）年增率為2.43%，續處偏高水準，媒體關注電價調整可能增加商家成本，王美花表示，工作小組正在密集討論，並重申電價調整的大原則，會以台電穩健經營、兼顧民生和物價來做考慮。

中國生產力中心董事長許勝雄致詞時表示，今年景氣呈現「外冷內溫」，國際貨幣基金（IMF）預估全球經濟成長率2.7%至2.9%，國際景氣下行，升息步調很難降低；政府發放新台幣6000元，可望刺激內需市場。（編輯：潘羿菁）1120307

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