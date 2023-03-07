電子業走弱中國復甦緩 前2月對中港出口減百億美元

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（中央社記者張璦台北7日電）全球經貿動能放緩，財政部今天指出，台灣前2月對5大市場出口，僅日本逆勢微幅成長2.1%；同時，對中國與香港大減百億美元，衰退31.8%、創近14年來同期最重跌幅，不僅反映全球電子產業景氣走弱，也顯示中國內需復甦步調依然低緩。

財政部今天公布最新貿易初步統計，累計前2月出口值為625.6億美元，年減19.2%、寫近14年來同期最深跌幅。

5大市場方面，財政部統計處長蔡美娜指出，前2月對中港出口214.5億美元、較去年同期減100.1億美元或31.8%，對東協出口年減19.2%，對美國出口衰退14.1%，均創近14年來同期最重跌幅；對歐洲出口則年減0.9%；對日出口成長2.1%。

同時，蔡美娜表示，前2月對中港出口占總出口比重僅34.3%，下探至20年來同期新低。

蔡美娜指出，對中港出口衰退，主要反映全球電子產業景氣走弱，也顯示中國目前內需復甦步調仍較低緩；反映在數據上，電子零組件前2月對中國出口133.64億美元，與去年同期的191.14億美元相比，衰退3成。

她表示，2月單月總出口年減64.1億美元，光是對中港出口就衰退47.54億美元，換算下來，對總出口影響約74%。

此外，以2月單月或累計前2月來看，蔡美娜指出，僅對日本出口維持微幅成長，其餘市場均為衰退；她表示，對日出口之所以能逆勢成長、一支獨秀，最主要歸功電子零組件對日外銷暢旺。

據統計，電子零組件前2月對日本出口26.14億美元，比去年同期的19.81億美元，成長近32%。（編輯：潘羿菁）1120307