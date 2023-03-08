東陽2月營收創同期新高 強攻電動車零配件

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（中央社記者鍾榮峰台北8日電）汽車零配件廠東陽今天上午公布2月自結合併營收新台幣19.31億元，創歷史同期新高。法人指出，東陽積極布局中國大陸分廠，強攻電動車關鍵零配件。

東陽自結2月合併營收19.31億元，比1月14.98億元增加28.9%，較去年同期13.9億元成長38.94%，創同期歷史新高；自結前2月合併營收34.29億元，較去年同期31.34億元成長9.43%，創4年來同期高點。

東陽售後維修市場（AM）事業2月自結營收13.66億元，較去年同期成長51%，創3年來同期高點，前2月自結AM累計營收24.05億元，較去年同期成長14%。

東陽原廠委託製造（OEM）事業2月自結營收5.65億元，較去年同期成長17%，創5年同期高點，自結前2月OEM營收10.24億元。

東陽表示，持續優化、整理整頓，積極發展輕量化產品及智能光電加飾技術，迎接電動車市場需求。

本土投顧法人日前報告分析，東陽今年AM業績年成長幅度看8%，主要受惠海運運費下降及COVID-19疫情趨緩等因素。在OEM業務，法人預估台灣OEM業績可成長5%，除了台灣車廠客戶預估今年銷量成長外，疫情減緩下外銷日本及美國OEM市場可恢復成長。

展望電動車布局，法人指出，東陽上海分廠主要供應美系電動車大廠關鍵零配件，預計5月起逐步量產，此外也布局其他中國大陸分廠，規劃供應福斯（Volkswagen）和奧迪（Audi）等大廠電動車關鍵配件。（編輯：張均懋）1120308