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全球10大熱賣手機蘋果奪8席 法人：台積電受惠

2023/3/8 11:25（3/8 13:31 更新）
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圖左起為iPhone 14、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro。（中央社檔案照片）
圖左起為iPhone 14、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹8日電）市調機構Counterpoint調查，2022年全球前10大熱賣智慧手機中，蘋果（Apple）iPhone一口氣拿下8席。法人表示，蘋果iPhone銷售暢旺，晶片代工廠台積電應是主要受惠者。

Counterpoint公布調查報告指出，蘋果iPhone 13是2022年全球最暢銷智慧手機，iPhone 13 Pro Max居次；全球前10大熱賣的智慧手機，蘋果首度搶下8席。三星（Samsung）拿下2席，為Galaxy A13及Galaxy A03。

Counterpoint統計，iPhone 13於去年1月至8月皆位居全球最暢銷的智慧手機，直到9月蘋果推出iPhone 14系列手機後，才由iPhone 14 Pro Max登上最熱賣的智慧手機。

法人表示，蘋果是台積電最大客戶，iPhone熱賣，台積電應是主要受惠者。據台積電財報資料顯示，最大客戶2022年貢獻營收達新台幣5296.49億元，年增1242億元，增幅逾30%，占總營收比重約23%。（編輯：張良知）1120308

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