壽險公司推婦女保險 金管會提醒投保注意8件事

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（中央社記者謝方娪台北8日電）今天是國際婦女節，金管會提醒婦女定期檢視保障缺口，市面上已有專屬女性的保險商品，如保障乳房重建手術、懷孕期間特定併發症等，不過民眾投保前應確實了解給付條件等8件事。

適逢一年一度國際婦女節，金管會今天發布新聞稿提醒，婦女在忙碌於家庭及職場之餘，別忘記定期檢視自身保險保障缺口，除了投保一般人壽、傷害、健康或年金險外，可適時投保專屬女性的保險商品，給自己更完善的照顧。

金管會說明，目前市場上推出相關的婦女保險商品與一般醫療險不同之處，在於此類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等；各家保險公司設計的保單內容不同，婦女可視自身需求選擇投保。

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金管會特別提醒，消費者應在投保前確實注意8件事，包括保障內容、給付條件、各類疾病名詞定義、投保年齡限制、除外責任範圍以及等待期間天數。

第七是應針對此類保險特性，瞭解自身有無家族病史、能否負擔保費等；第八是投保前可先向保險公司索取保單條款樣張，充分暸解欲投保的保單內容後，慎選最適合自己的保險商品，避免日後衍生爭議。（編輯：趙蔚蘭）1120308