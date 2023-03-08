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祥碩、紘康去年獲利降 創3年低

2023/3/8 19:22
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（中央社記者張建中新竹8日電）IC設計廠祥碩、廣閎及紘康去年獲利同步滑落，祥碩和紘康去年每股純益分別為新台幣37.86元及1.98元，同創3年來新低。

高速傳輸介面晶片廠祥碩去年受客戶去化庫存影響，營收滑落至52.48億元，年減12.66%，稅後淨利26.17億元，年減18%，每股純益37.86元。

祥碩董事會決議去年度盈餘每股配發20元現金股利，年減6元，減幅約23%，以今天收盤價951元計，殖利率約2.1%。

微控制器廠紘康與金氧半場效電晶體廠廣閎去年第4季因營收規模縮小，毛利率同步較第3季下滑逾10個百分點。紘康第4季營運持續虧損，歸屬母公司淨損3026萬元，每股虧損0.95元。

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紘康去年因消費產品需求衰退及客戶調節庫存等多重因素影響，總營收跌破10億元大關，達8.45億元，年減40%，歸屬母公司淨利6315萬元，年減83.56%，每股純益1.98元，董事會決議每股配發1元現金股利，以今天收盤價65.8元計，殖利率約1.52%。

廣閎去年第4季稅後淨損4235萬元，每股虧損0.97元，連帶影響去年度稅後淨利滑落至1.11億元，年減5.4%，每股純益2.48元，董事會決議每股配發2元現金股利，以今天收盤價73.5元計，殖利率約2.72%。（編輯：林興盟）1120308

#紘康
#祥碩
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