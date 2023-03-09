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費半勁揚2.67% 法人：美就業及通膨數據牽動走勢

2023/3/9 08:24
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（中央社記者張建中台北9日電）美股8日多數收高，尤其費城半導體指數表現最強勢，上揚2.67%。法人表示，這將有助台股表現，而美國近期將公布就業及通膨數據報告，預計將牽動聯準會未來升息動向，仍是市場關注重點。

道瓊工業指數8日下跌58.06點，跌幅0.18%；標準普爾500指數上漲5.64點，漲幅0.14%；那斯達克指數上漲45.67點，漲幅0.4%；費城半導體指數上揚78.97點，漲幅2.67%。

國內外產業訊息方面，南亞2022年每股純益新台幣4.05元，董事會決議每股擬配發3元現金股利。

氣動元件廠亞德客-KY去年稅後淨利60.13億元，創次高，每股純益30.07元，預計每股配發13.45355元現金股利。

佳世達預期，今年第1季是營運谷底，第2季訂單可望較第1季成長，但仍不如去年同期表現，上半年會比較辛苦；下半年表現將優於上半年，可望逐季向上，期盼業績有機會和去年相近，甚至比去年好一點。

資訊服務商緯創軟體表示，第1季和第2季仍有許多變數，下半年態勢會比較明朗，全年營收仍會成長；新能源車將是今年重點業務，未來5年計劃加大力道拓展歐美和日本市場。

法人表示，費城半導體指數強漲，台積電美國存託憑證（ADR）上揚逾2%，將有助台股表現。美國近期將公布就業及通膨數據報告，預計將決定聯準會未來升息走向，並牽動國際股市表現，仍是市場關注重點。（編輯：郭無患）1120309

#聯準會
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