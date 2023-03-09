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傳產金融走弱 台股開高走低回測15800點支撐

2023/3/9 10:59
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（中央社記者張建中台北9日電）美股8日多數收高，台股今天早盤隨著攀高至15878.75點，逼近波段高點15879.16點，只是隨後賣壓出籠，指數震盪走低，盤中由紅翻黑，跌破15800點關卡。

至10時44分，台股加權指數來到15794.98點，下跌23.22點，成交值新台幣1452億元。

隨著台積電美國存託憑證（ADR）上漲逾2%，台積電股價同步走高，盤中一度達526元，上漲5元，市值增加1296億元，攀升至13.63兆元，貢獻大盤約41點。

高速傳輸介面晶片廠譜瑞-KY去年上半年現金股利每股配發21.79115352元，今天除息，譜瑞-KY股價表現強勁，開盤不到1分鐘便衝上978元，順利完成填息；隨後一度突破1000元大關，達1005元，大漲49元。

祥碩股價同步走強，開盤跳空突破1000元關卡，並在買盤積極湧入推升下，股價強攻漲停，達1045元。台股再現「九千金」熱況。在半導體類股指數一度上漲逾1%支撐下，電子類股指數表現相對穩健。

傳統產業股普遍震盪走低，其中，塑膠、紡織及鋼鐵類股一度下挫逾1%，表現相對弱勢。金融類股也表現疲弱，類股指數一度下跌逾0.5%。（編輯：趙蔚蘭）1120309

#台股
#台積電
#譜瑞-KY
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