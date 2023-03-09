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台股下跌47.54點 傳產股弱勢

2023/3/9 14:06
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（中央社記者張建中台北9日電）台股今天開高震盪走低點，終場下跌47.54點，失守15800點關卡。傳統產業股普遍走弱，包括塑膠、紡織、機電、電纜及鋼鐵類股指數皆下挫逾1%，是影響大盤收低主因。

台股加權指數收在15770.66點，下跌47.54點，成交值新台幣2520.71億元。

受台塑、遠東新、華新及中鋼等產業龍頭股走跌影響，傳產股普遍下挫，塑膠，紡織、機電、電腦及鋼鐵類股指數下跌逾1%。

貨櫃三雄長榮、陽明、萬海及航空股華航、長榮航紛紛走高，帶動航運類股指數上揚逾1%，表現相對強勢。

電子股中以半導體族群表現相對強勢，譜瑞-KY去年上半年現金股利今天除息，強勢完成填息，股價收在996元，上漲40元；祥碩股價更是攻上漲停，達1045元，帶動半導體類股指數上揚0.21%。

宏碁傳出內部伺服器遭到駭客入侵，竊取技術手冊等資料，宏碁緊急說明並無個人資料或客戶資料外洩，對營運未造成重要損害或影響，今天股價小跌0.05元，收在25.85元。

分析師王兆立表示，台股維持高檔整理、類股輪動格局，美國近期將公布就業及通膨數據，將牽動國際股市表現，是市場關注重點。（編輯：張均懋）1120309

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