大豐電力拓寬頻用戶 張銘志：今年成長會最強

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（中央社記者江明晏台北9日電）有線電視市場持續縮水，大豐電力拓寬頻市場，董事長張銘志表示，大豐電與台灣寬頻通訊（TBC）共推「大大寬頻」，今年會是寬頻戶成長最強的一年，年底估達15萬戶，目標2025年雙方用戶達60萬戶。

有線電視及寬頻業者大豐電今天召開法人說明會，會中公布去年營運實績及未來展望。大豐電財務報告顯示，去年合併營收新台幣20.13億元，連續4年達成營收跨越20億元門檻的目標，為歷年新高，每股盈餘（EPS）達3.48元。

大豐電董事會也於8日決議通過發放盈餘分配2.95元、資本公積0.05元，合計每股3元的股利議案。

全台有線電視戶數逐年下滑，張銘志表示，隨著後疫情時代來臨、產業數位化及物聯網快速發展，消費者對高速頻寬需求大增。大豐電寬頻用戶滲透率已超過6成，達14.1萬戶，目前安裝大於360M速率方案的用戶共4.2萬戶，占整體寬頻戶數比例31%，3年間成長4倍；單裝寬頻用戶則占20%以上，將是未來趨勢，可彌補視訊和其他收入的缺口，且已觀察到低價效益帶動用戶移轉的情況降低。

他也表示，今年會是大豐電寬頻成長最強勁的一年，年底預估達到15萬戶的水準。

大豐電發言人劉家君表示，大豐去年透過「大大寬頻」品牌帶進5.85億元寬頻收入，占合併營收30%，相比前一年度成長14%，用戶淨增1萬4500戶。

大豐電掌握產業發展脈絡，積極開發新型態商業模式，去年與TBC台灣寬頻通訊合作，共推「大大寬頻」品牌，積極搶攻寬頻市場，提升品牌能見度及覆蓋率，目前大豐14.1萬戶，TBC則約33萬戶，目標2025年達到60萬戶，預估達整體市占1成左右。

大豐電並與台灣大哥大攜手推出「好速成雙」匯流方案，不僅留住用戶、同時提升每月每用戶平均貢獻值（ARPU），大豐電也成為產業中有線電視用戶數跌幅最小的系統業者。

大豐與TBC今年初向國家通訊傳播委員會（NCC）申請下架中嘉集團代理的4個頻道，分別為Discovery、八大第一台、八大綜合台跟TVBS歡樂台，目前仍在審議中，有學者呼籲應考量消費者權益。

張銘志強調，消費者收視習慣改變，更多時間分流至OTT、YouTube等，部分頻道消失似乎未有影響，顯見系統頻道內容獨特性逐漸崩解中。（編輯：楊蘭軒）1120309