台驊顏益財：海運市場估第3季會反彈

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（中央社記者賴言曦台北9日電）台驊投控董事長顏益財今天受訪時表示，今年海運市場「驚濤駭浪」，但終端零售需求沒有想像中差，加上海運業過去賺了不少錢，因此今年可望「有驚無險」，預估第3季就會反彈。

台驊日前公告以每股新台幣92.77元，處分3600張陽明海運持股，交易總額約3.33億元，處分利益為1.21億元；顏益財表示，台驊處分的3600張陽明是短線投資用，處分後台驊還握有約2.05萬張陽明，持股比率0.59%，這部分平均成本約47元且不會出售。

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針對海運景氣，顏益財認為，今年市場「驚濤駭浪」，但這幾年海運界獲利不錯，所以可以「持盈保泰」，後續市況走勢取決3大重要因素，分別是俄烏戰爭會否趨緩、通膨能否軟著路及中國振興經濟的決心。

顏益財指出，美國雖然科技業裁員，但零售業市況沒那麼差，預計今年第2季庫存消化到一定程度後，第3季就會反彈，但今年的旺季不會一直旺，會是間歇性的好。（編輯：蘇志宗）1120309