市場觀望氣氛濃 前2月房地交易稅收呈3衰

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（中央社記者張璦台北9日電）房市冷風陣陣，財政部統計，今年前2月個人房地合一稅、契稅、土增稅同步滑落，呈現「3衰」；其中土增稅年減72億元、寫歷年同期最大減量。官員分析，去年央行4度升息，購屋成本增加，市場觀望氣氛濃厚。

財政部統計處今天公布2月全國賦稅收入為新台幣956億元、年增24.6%；累計1至2月實徵淨額2724億元、年減2.7%。

今年春節與去年落點不同，因此，財政部統計處專門委員梁冠璇表示，把1、2月的稅收統計綜合檢視，比較妥適。

針對與房市交易相關的稅目，梁冠璇指出，中央銀行去年以來利率連4升，購屋資金成本增加，市場觀望氣氛濃厚；同時，六都買賣移轉棟數連續5個月雙位數負成長，顯示房地產交易趨緩。

個人房地合一稅前2月實徵37.1億元，梁冠璇表示，與去年同期相比，減少14.5%或6.3億元，分創同期最大衰退幅度與金額；六都中，以台中市減2.6億元、台南市減1.8億元、台北市減1.6億元最多。

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契稅前2月實徵19.22億元，年減27.4%或7.2億元，連11黑；梁冠璇指出，契稅前2月的衰退幅度與金額，都寫民國106年以來同期最差紀錄；其中，新北市、台北市、高雄市的年減金額較多。

土增稅方面，累計前2月徵起件數7萬9182件、年減25.9%；實徵108億元，衰退39.9%、創106年以來同期最深跌幅，年減72億元、寫歷年同期最大減量，也是連11黑；梁冠璇指出，台中市西屯區、台北市大安區、新北市土城區、桃園市八德區衰退較大。（編輯：楊蘭軒）1120309