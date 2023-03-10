漢翔高教機進入密集交機期 電廠認列高峰在今年

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（中央社記者賴言曦台北10日電）漢翔表示，今年高教機進入密集交機期，加上F-16性能提升案正在執行中，預期國防業務仍是今年營運成長主要動能；至於歸類為科技服務業務的電廠營收，認列高峰應會落在今年。

漢翔今天舉辦線上法人說明會，結算2022年營收新台幣302.42億元，年增27%；稅後淨利約16.27億元，每股稅後盈餘（EPS）1.73元。各項業務占比中，國防業務占營收57%、民用業務占38%、科技服務增至5%。

展望今年營運，漢翔表示，國防業務持續有兩大專案進行中，分別為勇鷹高教機與鳳展F-16性能提升專案，預計將成為今年主要成長動能；無人機方面，漢翔主要爭取的是量產業務。

民用業務方面，漢翔表示，兩大主要民航機製造公司空中巴士、波音皆將提升15%到20%產能，預計將成為漢翔業務成長動能之一。

為因應淨零碳排趨勢，漢翔認為，下一代客機研判將會朝採用熱塑性複合材料的趨勢前進，漢翔也積極耕耘相關領域，希望爭取新機承製權。

科技服務業務部分，漢翔說明，先前爭取到的台電通霄電廠、中油兩處電廠等在地燃氣渦輪業務，預計工程主要實施時間及主要認列時間都會落在今年。（編輯：張良知）1120310