矽力-KY估上半年業績恐衰退 全年拚成長

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（中央社記者張建中新竹10日電）電源管理晶片廠矽力-KY董事長陳偉今天表示，今年上半年業績恐較去年同期衰退，下半年需求可望明顯復甦，希望全年營收能夠成長，新產品是主要動能。

矽力-KY下午舉行線上法人說明會，陳偉說，受需求低迷，以及客戶先前多備庫存影響，去年第4季客戶調整庫存，矽力-KY業績表現並不理想。矽力-KY第4季營收新台幣46.98億元，年減約24%。

陳偉表示，汽車產品去年業績攀升，今年可望持續成長；個人消費相關產品，客戶庫存調整週期可望於今年上半年結束，下半年庫存調整問題應可緩解，需求開始回溫。

矽力-KY今年1月及2月營收介於10億至11億元區間，較去年第4季的平均單月營收下滑2至3成水準，年減逾4成。

陳偉預期，第1季業績將較去年同期衰退，第2季隨著中國市場工作天數增加，矽力-KY業績可望較第1季成長，不過仍將較去年同期衰退。

陳偉表示，希望今年營收能夠維持成長趨勢，新產品將是主要動能。汽車產品今年比重期望能提升到5%至10%水準。

矽力-KY已在台灣與中國兩地晶圓代工廠投片生產，陳偉說，矽力-KY不需要因為地緣政治因素而大幅調整供應鏈。此外，美國日前公布新的實體清單，對矽力-KY營運也沒有影響。

面對來自美、中廠商的競爭，陳偉表示，矽力-KY將積極尋求技術突破，透過創新產品提供客戶更多價值，與對手達到差異化。（編輯：潘羿菁）1120310