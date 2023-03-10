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首頁 / 產經

金融業對黑石集團曝險1228億 金管會評估影響有限

2023/3/10 20:46
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（中央社記者謝方娪台北10日電）全球著名資產管理機構黑石集團近日有商業不動產抵押貸款證券（CMBS）發生違約，金管會調查，金融三業對黑石集團曝險總額達新台幣1228.53億元，評估影響有限。

外媒報導，隨利率上升打擊歐洲房產價值，黑石集團（Blackstone Group）有價值5.31億歐元、折合約5.62億美元的CMBS發生違約，引起市場注意。

金管會今天公布調查，本國銀行及保險業均未持有黑石集團發行的CMBS，證券商及期貨商自有資金部位也均未投資黑石集團有價證券。

19家銀行對黑石集團曝險淨額合計618.53億元，其中主要為授信曝險達614.54億元；另9家保險業對黑石集團投資曝險金額合計610億元，占保險業可運用資金的0.2%。

截至今年1月底止，合計金融三業對黑石集團總曝險達1228.53億元，金管會評估影響尚屬有限。

另根據金管會掌握，本國銀行均未銷售黑石集團的CMBS，但有10家銀行銷售黑石集團其他金融商品，總計71.36億元。

至於基金投資方面，金管會統計，投信事業公私募基金投資黑石集團有價證券合計6.84億元，占整體基金規模僅0.01%。

黑石集團為全球最大另類資產管理機構，不動產基金為黑石最大集團業務，包括一系列美洲、歐洲、亞洲房地產基金及房地產收益信託REITs等。（編輯：潘羿菁）1120310

#黑石集團
#金管會
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