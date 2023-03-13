友通：嵌入式事業逐季成長 中國解封舒緩庫存壓力

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（中央社記者吳家豪台北13日電）工業電腦廠友通資訊今天舉行法人說明會指出，嵌入式事業2023年上半年受惠缺料緩解及各區域市場需求強勁，可期待逐季成長，且隨著中國解封，庫存壓力有望好轉。

友通2022年度營收與毛利再創歷史新高，全年合併營收約新台幣161.9億元，年增22%，營業毛利32.82億元，年增29%；營業利益7.31億元，年增39%，因業外收入大減，稅後淨利約5.97億元，年減24%，每股盈餘4.61元。

展望後市，友通副董事長李昌鴻表示，受到全球性高通貨膨脹、貨幣政策及庫存調整等影響，今年上半年產業成長動能趨緩，預期美國將視就業及通膨數據逐步調整升息政策，加上歐洲通膨降溫與中國疫情緩解，產業動能可望復甦。在新基礎建設、能源轉型及設備自動化的需求下，友通訂單有機會逐月增加。

李昌鴻指出，聊天機器人ChatGPT近期掀起的生成式人工智慧（Generative AI）運算浪潮，軟硬體需求增溫，友通長期投入嵌入式板卡、網安、工業自動化、高效能運算4大應用領域，可望受惠。

友通總經理蘇家弘說，友通嵌入式事業受惠缺料緩解及各區域市場的新基建需求明確，2023年上半年表現有望優於去年同期，可期待逐季成長。

整體訂單交貨狀況方面，蘇家弘表示，去年底中國疫情封控影響拉貨，造成客戶延單問題；隨著中國解封，庫存壓力有望好轉，友通將持續優化庫存水位，針對工具機的需求將持續審慎因應，逐步走出調整期。（編輯：張均懋）1120313