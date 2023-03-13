健喬去年每股賺2.46元 擬配股利1.6元並辦現金增資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北13日電）健喬今天董事會通過2022年每股盈餘（EPS）2.46元，年成長165%，會中決議配發股票股利1元及現金股利0.6元，並將辦理2500萬股現金增資，預計募集新台幣10億元，用於償還銀行借款，改善財務結構。

健喬2022年合併營收43.86億，年增36%，淨利歸屬於母公司業主7.99億，年增163%，每股EPS 2.46元，較2021年的每股0.93元成長165%。

健喬表示，2022年是健喬豐收的一年，合併營收成長超過3成，受惠購併後轉廠效益以及工廠大量生產的規模經濟成效顯現，推升毛利率來到41.6%，較2021年39.7%增長了近兩個百分點。營業費用率下降3個百分點，加上去年出售信元廠有2.5億的業外收入挹注，因此推升獲利較前一年度大幅成長1.6倍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

健喬表示，若扣除業外的貢獻，2022年4季的本業貢獻分別是1.25億，1.57億，1.12億及1.61億共5.55億，相較2021年的3.04億成長83%，創2003年上櫃後本業獲利新高。

展望今年，健喬表示，在全球缺藥荒未解，藥品供需失衡的情況下，營收成長動能將持續。加上包含中國在內的海外市場及消費性市場的成長都將高於國內的處方市場，全年營收成長動能仍然值得期待。（編輯：蘇志宗）1120313