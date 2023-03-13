放眼印度 18家台灣製鞋廠商赴清奈考察投資環境

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台灣製鞋工業同業公會13日至16日組團到南印度大城清奈考察。圖為坦米爾那都省工業廳秘書長克瑞希南歡迎公會理事長尤瑞彬（左2），中華民國駐清奈辦事處處長陳俊郎（左1）也參加了這場歡迎及說明會。（駐清奈辦事處提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年3月13日

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（中央社記者林行健新德里13日專電）全球製鞋供應鏈正經歷結構性調整，國際鞋廠開始看向印度，台灣製鞋工業同業公會考察團今天抵達南印度大城清奈（Chennai），實地瞭解投資環境。

18家台灣製鞋廠商今天抵達南印度大城清奈，考察投資環境。清奈是坦米爾那都省（Tamil Nadu）的首府，考察團在台灣製鞋工業同業公會理事長尤瑞彬的率領下，參加了省政府舉辦的歡迎儀式及投資說明會。

尤瑞彬表示，考察團由18家廠商組成，每家約有2至3人參加，全團30多人，顯示台商對於來印度投資設廠的高度興趣。

他說，中小企業是台灣製造業發展的火車頭，尤其製鞋產業遍及中國及東南亞國家，產品輸出到全世界，但中小企業能承受的投資風險也相對較低，因此到印度投資，仍需台灣與印度政府從旁協助。

坦米爾那都省工業廳秘書長克瑞希南（S. Krishnan）說，台灣科技進步，坦米爾那都省擁有豐沛人力資源、廣大土地及市場，可成為最佳合作夥伴，省政府將傾力協助台商落腳，提供投資獎勵措施。

坦米爾那都省投資貿易局局長衛士努（V. Vishnu）現場也說明投資環境與優惠措施。

中華民國駐清奈辦事處處長陳俊郎致詞時指出，中美貿易戰、中國及東南亞國家人力薪資成本上漲、印度人口紅利超越中國等，都是台商於後疫情時代加速前進印度的因素。

他提到，坦米爾那都省人力資源充沛、海陸交通基礎建設佳，吸引了6成以上台資企業投資設廠，包括富士康、和碩、台達電、鞋業豐泰公司等，並強調駐清奈辦事處積極推動「新南向政策」，將協助台商在南印度順利落腳。

考察團此行將參訪坦米爾那都省主要工業園區及豐泰公司印度廠，並與坦米爾那都省投資貿易局進一步研商未來合作的可能性，預定於16日結束訪問行程。

根據印度中小企業部的資料，印度現為全球第2大鞋類產品的製造國，占全球市場的13%，僅次於中國；印度國內市場需求龐大，產量當中有超過9成是內銷。（編輯：張芷瑄）1120313