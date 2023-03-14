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雲豹能源創新板上市 魔獸霍華德現身站台

2023/3/14 10:27（3/14 11:36 更新）
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太陽能廠雲豹能源14日在創新板掛牌上市，NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）出席台灣證券交易所舉辦的掛牌典禮，為雲豹能源站台。中央社記者張建中攝 112年3月14日
太陽能廠雲豹能源14日在創新板掛牌上市，NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）（中）出席台灣證券交易所舉辦的掛牌典禮，為雲豹能源站台。中央社記者張建中攝 112年3月14日
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（中央社記者張建中台北14日電）太陽能廠雲豹能源今天在創新板掛牌上市，掛牌典禮請來NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）出席站台，引來現場熱烈歡呼。

加盟桃園永豐雲豹的霍華德今天在雲豹能源掛牌典禮中，小秀灌籃球技，並將簽名籃球分別贈予證交所董事長林修銘與雲豹能源董事長賴勁麟。霍華德說，很高興能夠參加雲豹能源的掛牌典禮。

賴勁麟致詞表示，雲豹能源成立至今僅短短7年，從很小的公司開始，到如今能夠上市，員工付出非常多。雲豹成立第1年除努力衝刺本業，並投入ESG，贊助國內足球、棒球運動，以及偏遠地區太陽光電板，從未間斷。

賴勁麟說，雲豹能源2年前投入桃園永豐雲豹職籃隊，並邀情著名球星來台打球，主要是為引起大眾對運動的注重，一起參與。

他表示，雲豹能源從太陽光電起家，跨足風電、儲能；其中，儲能業務快速成長，並投入水資源領域。最大心願就是希望雲豹能源所做的事情，能對台灣社會有些許貢獻。

雲豹能源今天以每股96元創新板上市，開盤跳空達102元，上漲6元，盤中最高達103元，不過隨著賣壓出籠，漲幅收斂，一度回測96.1元，小漲0.1元。（編輯：張良知）1120314

太陽能廠雲豹能源14日在創新板掛牌上市，NBA球星霍華德（Dwight Howard）（中）出席台灣證券交易所舉辦的掛牌典禮，並將簽名球贈予證交所董事長林修銘（右）與雲豹能源董事長賴勁麟（左）。（雲豹能源提供）中央社記者張建中傳真 112年3月14日
太陽能廠雲豹能源14日在創新板掛牌上市，NBA球星霍華德（Dwight Howard）（中）出席台灣證券交易所舉辦的掛牌典禮，並將簽名球贈予證交所董事長林修銘（右）與雲豹能源董事長賴勁麟（左）。（雲豹能源提供）中央社記者張建中傳真 112年3月14日
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