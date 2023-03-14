富智康：印度子公司業務回升 攻智慧手機機械零件

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（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海旗下富智康表示，印度業務持續回升，子公司Bharat FIH Limited（BFIH）布局智慧型手機機械零件，並探索與MIH開放電動車聯盟合作可能性。

富智康積極布局印度市場，日前富智康透過財報揭露，去年下半年開始，印度業務大幅反彈，僅出現輕微元件短缺，印度子公司BFIH開始為功能型手機提供機械零件服務，也正在建立為智慧型手機提供機械零件服務的能力。

富智康表示，BFIH持續拓展電信、機械零件、電動車、電視及可穿戴裝置等業務，並規劃在全球領域探索與MIH開放電動車聯盟開發或出口產品合作。

展望長遠目標，富智康指出，BFIH欲透過製造印刷電路板（PCB）和顯示器、製造手機和其他零配件，如TPU貼膜、保護套及筆記型電腦和開關的電源供應器，落實附加價值最大化。

對於BFIH分拆在印度獨立上市的時間表，富智康重申，儘管時間推遲，不過會審視市場情況改善，繼續進行分拆和獨立上市作業。

根據資料，BFIH是印度電子製造服務（EMS）供應商之一，2015年開始營運，是印度最大的智慧型手機原廠委託製造商（OEM）。BFIH在印度安德拉（Andhra Pradesh）和坦米爾那都（Tamil Nadu）省的3個園區布局共計約90多條生產線，包括表面組裝技術（SMT）線、整機組裝線及機械分裝線，擁有超過2.5萬名員工，其中女性員工占比達85%。（編輯：張均懋）1120314