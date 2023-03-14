能元科技攜手國輻中心 研發次世代高效能鋰電池

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（中央社記者賴言曦台北14日電）台泥旗下三元鋰電池廠能元科技今天宣布，將與國家同步輻射研究中心合作研發次世代高效能鋰離子電池，領先業界將觀測尺度由微米跨入奈米，揭示高階鋰離子電池開發邁入半導體等級。

能元科技透過新聞稿表示，此次合作將藉由國輻中心的同步加速器光源及同步輻射臨場分析技術，加速次世代高功率鋰電池運作機制和材料優化的開發能力。

能元科技總經理薛人禎指出，許多歐美廠商對載具電動化的進程已推進到航空領域，民眾與載具製造商對電池的性能期待，已聚焦在如何有效率的使用電能，以及如何削減用戶與航管機構對電池安全的疑慮，新趨勢引導電池開發走向更高效率與安全的方向。

能元科技為美國航空公司Archer Aviation及英國Vertical Aerospace等先進空中電動飛行器製造商選用的獨家電池供應商，並有多家eVTOL客戶已獲准在2024年巴黎奧運期間示範運行。

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國輻中心研發計畫主持人產業應用組博士胡芝瑋說明，同步加速器光源因具有高強度、高解析度和寬能量範圍的可調變性，適用於各式鋰離子電池臨場實驗。

胡芝瑋表示，下一階段的合作內容將應用結合各光束線所建立的專業分析平台和導入延伸實驗室的概念，協助能元科技將熱失控模式監測推進到毫秒等級，可望成為航空用鋰電池安全特性提升的關鍵。（編輯：張良知）1120314