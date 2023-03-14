是方新IDC機房上梁 預計明年首季商轉

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（中央社記者江明晏台北14日電）是方電訊新建LY2綠能智慧IDC機房上梁，預計年底正式取得使用執照，明年首季加入商用營運行列，董事長吳彥宏表示，預期會吸引更多國際客戶進駐，推升營運。

是方電訊今天上午舉行新建LY2綠能智慧IDC機房上梁典禮，是方表示，依照目前進程，下個月可完成建物主結構工程，8月完成外牆石材及室內裝修，年底正式取得使用執照，明年首季加入商用營運行列。

是方董事長吳彥宏致詞表示，全球雲端商務應用服務與時俱進，為順應高速聯網新世代不斷創新的技術以及數位經濟生態的轉變，是方電訊的IDC機房已蓄勢待發，準備迎接數位匯流市場的各種挑戰。

他指出，在新機房投入營運的利多條件加持下，預期會吸引更多國際客戶進駐，滿足企業客戶數位轉型及高速聯網的需求，也會順勢推升是方新一波營收成長力道與獲利高峰。

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是方指出，LY2綠能智慧IDC機房是參照Tier4等級建置，樓層面積5000坪，為地上7層、地下2層建物，可支援HPC高用電機櫃需求；各樓層皆挑高6米，樓地板載重達到每平方公尺2000公斤嚴格標準，全棟大樓採用LRB隔震設計，整棟建築防震係數達0.41G，可預防7級強震，並以光纖系統與是方現有IDC相互連結備援。

是方也強調，未來LY2智能IDC機房正式啟用後，可大幅提升是方TPIX（台北網際網路交換中心）排名，搶進全球百大交換中心之列；同時，目前積極進行中的「東協大聯盟合作計畫」，將與東南亞各國共同努力建構東亞IDC策略聯盟，加速是方邁向東亞數位匯流及AI雲端商務應用中心的目標。（編輯：張均懋）1120314