公益出租人稅賦優惠延長5年 營建署估淨稅損156億

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（中央社記者陳俊華台北14日電）營建署指出，住宅法修正後，公益出租人與政府興建社宅戶數達初步成效，但包租代管戶數仍有極大改進空間；據評估，延長5年租稅優惠，淨稅損約新台幣156.71億元，仍較政府直接興建社宅有利。

為鼓勵民間興辦社會住宅，以供出租給中低所得家庭及特殊情形身分者，住宅法在民國110年6月修正後，公益出租人綜合所得稅免稅額度，從1萬提高到1萬5000元，稅賦優惠年限也延長5年，到116年1月12日。

據營建署最新公告的「住宅法相關租稅優惠實施年限 延長稅式支出評估報告」表示，住宅法在106年1月修正公布，實施5年過程中，公益出租人與政府興建社會住宅戶數達成初步成效，包租代管社會住宅戶數則有改善空間。

報告指出，包租代管社會住宅部分，原稅式支出報告預訂戶數106年1萬戶，之後每年增加1萬戶，109年應達4萬戶。但實際執行情形，包租代管戶數106年僅19戶，107年略增至3014戶，逐年增加到109年1萬3165戶，每年增加幅度雖可觀，但仍有極大改進空間。

營建署說，這份稅式支出報告主要目的，在評估住宅法延長實施年限，可能稅收損失金額，以及成本效益分析；評估期間為111年1月13日到116年1月12日，合計5年，依最終收入損失法估計，5年合計淨稅損約156.71億元。

營建署指出，以等額支出法估計，若公益出租人、包租代管社會住宅未有稅賦優惠，而必須以政府直接興建方式補足社宅興辦戶數缺口，直接興建的成本，將較採行稅式支出不利。

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報告提及，政府已有相關興建社會住宅計畫，並將民間興建社會住宅納入促進民間參與公共建設法，但興建速度緩慢，需要時間累積；相對而言，鼓勵民間住宅加入包租代管方案，就效率性而言，較為立即可行。

營建署說，報告認為，延長住宅法實施年限，整體而言雖呈淨稅損，但仍較政府直接支出有利，且平均每年提供約25.39萬戶租賃住宅。為實現社會公平、擴大租賃市場規模，經效益成本分析及相關財源籌措方式評估後，稅式支出法案應屬可行。（編輯：楊蘭軒）1120314