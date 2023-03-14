台韓交易所簽第3號合作備忘錄 將加強ESG合作

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（中央社記者潘智義台北14日電）繼2000、2015年分別簽定台韓證交所第1、2號合作備忘錄後，台灣證券交易所今天與韓國交易所簽署第3號合作備忘錄，未來雙方將加強ESG（環境、社會責任、公司治理）、合編指數及資訊業務的合作。

台灣證券交易所主辦的台韓合作備忘錄（MOU）簽約典禮，今天在台北101大樓舉行，由台灣證券交易所董事長林修銘、韓國交易所董事長孫炳斗簽約，在金管會副主委蕭翠玲、駐台北韓國代表部代表李殷鎬、以及證券周邊單位代表見證下，簽署台韓第3號合作備忘錄。

蕭翠玲表示，韓國交易所為東北亞金融中心之一，近年積極推動中小企業加入資本市場，並持續推動資本市場落實永續發展；金管會近年也全力推動金融市場創新與永續發展，陸續發布資本市場藍圖、公司治理3.0永續發展藍圖、綠色金融行動方案3.0及「上市櫃公司永續發展路徑圖」等措施，並鼓勵周邊單位強化國際市場合作，以因應全球變局及爭取台灣的能見度。

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林修銘強調，台灣證交所於2000年即與韓國交易所簽訂台韓第1號合作備忘錄，並於2015年簽訂台韓第2號合作備忘錄，近年雙方在市場拓展、合編指數、教育宣導及交流互訪等面向，已有顯著進展。

他說，這次簽署台韓第3號合作備忘錄是在過去的合作基礎上，譜出未來台韓合作的策略新方向，不僅是證交所推動國際化布局重要一步，也有助於提高台灣證券市場的國際影響力。（編輯：林淑媛）1120314