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藥華藥：罕病新藥納義大利健保 藥價超越美國

2023/3/14 20:12
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（中央社記者韓婷婷台北14日電）藥華藥宣布，旗下真性紅血球增多症（PV）罕病新藥Ropeg（P1101）獲義大利主管機關核准納入健保，藥價達7550歐元（約新台幣24.7萬元），超越美國，創下Ropeg目前獲准的最高健保價。

藥華藥自行研發的Ropeg為長效型干擾素，2019年獲歐盟核准使用於成人真性紅血球增多症（Polycythemia Vera, PV）患者並上市銷售。近期獲義大利國家衛生部（SSN）核准納入健保給付，用於不耐受羥基脲（Hydroxyurea, HU）治療的不具症狀性脾腫大成人PV患者，250 mcg/0.5 ml及500 mcg/0.5 ml核准藥價分別為3775.39歐元及7550.76歐元，其中500 mcg超過美國的約7507美元（約新台幣22.9萬元），為該藥目前獲准健保價最高。

藥華藥表示，除歐洲市場外，Ropeg目前已獲歐盟、台灣、瑞士、以色列、韓國、澳門及美國FDA核准使用於成人PV患者，日本、中國、馬來西亞PV藥證則在審查當中，並有望於今年上半年獲日本PV藥證。

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美國FDA於2021年依據一項7.5年的多中心單臂臨床試驗結果核准Ropeg使用於PV患者，並發布新聞稿說明Ropeg為第一個獲FDA核准無論PV患者先前是否接受過其他治療方式均可使用的藥品；第一個獲FDA核准所有成人PV患者均可使用的治療。Ropeg美國藥價目前已兩次小幅上調，每人每年藥價超過19萬美元。

在亞洲地區，Ropeg去年9月正式納入台灣健保給付；韓國主管機關正依七大工業國組織（G7）藥價擬定韓國健保藥價；藥華藥現也正與日本主管機關協議日本藥價。香港、韓國、新加坡、澳門地區目前均提供病人自費使用，一針藥價最高可達約5000美元。（編輯：楊蘭軒）1120314

#藥華藥
#Ropeg
#美國
藥華藥
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