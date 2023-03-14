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聚陽每股擬配息14.5元創新高 配發率近100%

2023/3/14 21:09
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（中央社記者賴言曦台北14日電）成衣廠聚陽今天公告，去年稅後淨利新台幣35.14億元、年增32.37%，每股稅後盈餘（EPS）14.53元，董事會決議每股擬配息14.5元，配發率99.79%；若以今天收盤價214元計，現金殖利率約6.77%。

聚陽今天召開董事會，通過去年財報，全年營收320.82億元、年增10.9%，稅後淨利為35.14億元、年增32.37%，EPS為14.53元，每股擬配息14.5元，EPS及現金股利創歷年新高；除息交易日為3月30日，現金股利發放日為4月28日。

展望後市，聚陽表示，今年整體訂單預估還是比去年多，尤其日本客戶訂單強勁，是最重要的動能；另外觀察美國客戶第1季庫存去化進度良好，因此預估自第2季起，訂單有望逐漸好轉。

聚陽指出，先前對今年匯率有較悲觀的預估，但目前來看，狀況不至於太糟，全年營運應可保持穩定成長；因此，考量前述因素及在手現金充裕，董事會決議將去年獲利全數分享給股東，配發率近100%，配發金額為史上最高。

聚陽今天以214元作收，下跌7.5元，跌幅3.39%。（編輯：林興盟）1120314

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