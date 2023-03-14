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研調：亞太PC出貨去年減11.6% 今年恐再衰退7.6%

2023/3/14 21:41
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（中央社記者吳家豪台北14日電）研究機構IDC最新報告顯示，2022年傳統個人電腦（PC）在亞太地區出貨量達1.066億台、年減11.6%；因庫存調整、需求已滿足，經濟壓力也將繼續對PC銷售產生負面影響，預期2023年PC出貨量將再衰退7.6%。

IDC發布新聞稿說明，在2021年創下歷史新高後，2022年亞太區整體筆記型電腦出貨量為7060萬台、年減8.6%，下半年需求減弱，導致各通路庫存過剩。

觀察5大PC品牌廠商去年表現，聯想（Lenovo）繼續在亞太區傳統PC市場領先，市占率29.2%，但整體出貨量年減13.5%。惠普（HP Inc）市占率仍保持在14%以上，出貨量年減12.1%；戴爾（Dell Technologies）市占率12.8%，出貨量年減19.6%。

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台灣品牌廠華碩、宏碁2022年分別拿下8.7%、5.9%市占率，其中華碩出貨量年增3.8%，是唯一一家在2022年成長的前5大PC廠商。宏碁去年出貨量年減15.8%，在亞太區所有國家的家用市場出貨量皆衰退。

展望2023年，IDC預估亞太地區傳統PC（包括桌上型電腦、筆記型電腦和工作站）出貨量將低於9850萬台，年減7.6%。在充滿挑戰的市場條件下，商用買家將限制支出；考量利率上升和通貨膨脹環境，消費者將優先購買必需品。（編輯：楊凱翔）1120314

#IDC
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