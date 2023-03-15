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Google、GPT-4對尬 專家：AI發展超乎預期 將取代中低階工作者
首頁 / 產經

台灣光罩多角化布局 集團營收拚100億元

2023/3/15 15:10
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（中央社記者張建中新竹15日電）台灣光罩除深耕光罩本業，並展開多角化布局，跨足鋼構、儲能及自動化領域，今年集團營收目標將挑戰新台幣100億元。

台灣光罩執行長吳國精今天與媒體交流時說明轉投資中鋼構的想法，他說主要著眼未來都更帶動的鋼構商機，計劃將智慧化導入中鋼構，將會設置試驗工廠。

吳國精表示，2008年時考量中國大陸環境不理想，毅然處分當地的廠房，利用所得資金，在台灣開發自動化。此外，台灣光罩集團也跨足儲能領域。

台灣光罩去年總營收達77億元，吳國精說，今年營運可望維持成長趨勢，集團營收將以挑戰100億元大關為目標。

為營造工作與生活結合的舒適環境，台灣光罩在竹南科學園區的總部大樓打造一座占地超過1000坪的景觀花園，同時請來晶華飯店廚師，以當季時令的食材為員工準備餐點。

台灣光罩還將買回的5萬多張庫藏股轉讓予員工，員工持股比重約20%水準，吳國精表示，讓員工成為台灣光罩股東，為自己工作。

為擴大社會參與，台灣光罩採用苗栗當地茶農種植的台茶18號紅玉做為今年股東會紀念品，支持當地的有機農業。

此外，台灣光罩舉辦抽獎活動回饋股東，只要持有1張以上光罩股票的股東，進入台灣光罩ESG活動網頁，支持台灣光罩參與ESG行動，就可以參加抽獎，有機會獲得等值1張台灣光罩股票的獎品。（編輯：張均懋）1120315

#台灣光罩集團
#吳國精
#台灣
吳國精
光罩內部人持股鬆動 執行長配偶1月賣股2000張
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