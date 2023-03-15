正基2022年每股賺7.77元 擬每股配息6.5元

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（中央社記者潘智義台北15日電）無線通訊模組設計廠商正基科技今天公布，2022年合併營收新台幣35.06億元，稅後歸屬於母公司淨利4.97億元，年增22%，稅後每股盈餘7.77元，營收、獲利皆創新高。

正基發布新聞稿指出，2022年自有品牌人工智慧物聯網（AIoT）無線網通模組產品的應用，消費性及非消費性電子產業客戶營收比重分別達80%、20%，其中，受惠於利基型包括工業電腦、醫療、工控等利基型客戶的業績比重更自2021年的17%增加至20%。

正基考量營運資金充沛，今天董事會決議2022年配發每股現金股利6.5元，配發率達84%，以3月15日收盤價80.6元計算，殖利率達8.06%，以期將整體營運成果與全體股東共享。

展望2023年，正基說明，目前消費性電子產業上、下游供應鏈皆續調整庫存，在非消費性電子業務方面，仍擴大利基型無線通訊模組應用，除工業電腦、醫療、工控等業務保持穩健的出貨外，近期也延伸接單觸角至智慧醫療及電動車相關應用產品，以利旗下品牌AIoT無線網通模組產品接單。

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正基解釋，2022年全年合併營收35.06億元，因占公司營收比重較高的消費性電子產業客戶處於庫存調整期，使下半年營運表現較上半年來的疲弱，隨著利基型非消費性電子產業客戶比重逐步拉升，在產品應用別客戶結構的優化下，挹注全年營業利益5.04億元，稅後歸屬於母公司淨利為4.97億元，稅後每股盈餘（EPS）新台幣7.77元。

正基表示，以自有品牌人工智慧物聯網（AIoT）無線網通模組產品的應用來看，消費性及非消費性電子產業客戶營收比重分別達80%、20%，其中，受惠於利基型非消費性電子產業客戶，包括工業電腦、醫療、工控等利基型客戶的業績比重更自2021年的17%增加至20%。（編輯：楊凱翔）1120315