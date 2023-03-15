歐盟CBAM將試行 工業局：建立碳管理機制為當務之急

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（中央社記者劉千綾台北15日電）歐盟碳邊境調整機制（CBAM）將試行，經濟部工業局長連錦漳分析，CBAM上路後恐對金屬扣件、製品等中小企業衝擊大，為協助廠商因應國際趨勢，政府將偕同工總與地方公協會等力量，協助業者建立碳管理機制。

連錦漳今天與媒體交流，談到當前綠色供應鏈趨勢，他認為，大型企業較有資源因應碳盤查、碳中和等工作，然而淨零並非單一廠商可以辦到，大廠必須擔任領頭羊角色，「以大帶小」方式教導下游供應商。

他估計，1家中心工廠至少要帶10家下游廠商，如此一來，碳足跡的計算成本才會更低、更有效率。

連錦漳表示，不希望業者將碳管理都交給第三方去做，企業本身也應該投入其中、試圖了解，因為如果完全依賴第三方，就會「船過水無痕」，企業自己去做可以更了解該如何改善製程，降低碳排放。

此外，連錦漳進一步說，政府也將偕同工總與地方公協會一起協助企業建立碳盤查管理機制。

展望今年施政重點，經濟部工業局今天也透過新聞稿說明，包括推動疫後特別條例產業及中小企業升級與轉型、擴大半導體攬才、發布產創條例第10條之2子法和辦理4大園區土地招商等12項重點。（編輯：潘羿菁）1120315