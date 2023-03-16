工業富聯攻新AI伺服器 布局半導體封測和電動車零件

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海旗下工業富聯今天上午表示，今年將推出新款AI伺服器產品，加速推動「智慧製造+工業互聯網」，向半導體封測、電動車零配件等延伸，同時布局大數據、機器人等新事業。

工業富聯上午舉行線上投資人說明會，展望未來布局，工業富聯表示，數位經濟仍將是經營發展主軸，並提出「2+2」經營策略，在核心業務穩健基礎上，加速推動「智慧製造+工業互聯網」，向半導體封測、電動車零配件等延伸，同時布局大數據、機器人等新事業。

聊天機器人ChatGPT帶動AI伺服器需求，工業富聯表示，持續深耕運算力應用，擴大包括雲端伺服器、高性能伺服器、AI伺服器、邊緣運算伺服器及雲端儲存設備等技術產品，預計今年推出新款AI伺服器產品。

工業富聯透露，去年AI伺服器（加速器）與AI儲存設備相關產品出貨加倍，AI伺服器及高效能運算（HPC）出貨增長快速，在去年雲端服務商業績，占比提升至20%，此外，雲端遊戲（Cloud Gaming）機櫃系統產品已開始出貨。

工業富聯布局中國河南濟源5G終端精密製造，預計上半年投產，今年底前估新增產能375萬套，主要研發生產新型功能材料及智慧型手機關鍵零組件。另外工業富聯布局中國江西贛州經濟開發區新廠，市場預期5月投產，將生產蘋果（Apple）iPhone機構件，若全產能開出，年營收有機會到人民幣300億元。

工業富聯14日公布去年度業績報告，受惠數位經濟發展以及運算力等需求增加，工業富聯去年營收首次突破人民幣5000億元，達到5118.5億元，較2021年4395.57億元成長16.4%，去年歸屬母公司業主淨利人民幣200.73億元，較2021年200.1億元微增0.3%，去年每股基本純益人民幣1.02元，較2021年EPS 1.01元略佳。

其中雲端運算項目表現亮眼，受惠元宇宙、ChatGPT等帶動運算力需求，工業富聯在相關項目營收首次突破人民幣2000億元，來到2124.44億元，較2021年成長19.56%，連續5年成長。去年雲端服務商產品在雲端運算營收占比超過40%。

在通信及移動網路設備，工業富聯去年相關營收人民幣2961.78億元，較2021年成長14.37%。工業富聯布局包括企業網路設備、無線網路設備與5G相關、智慧居家及工業相關產品。（編輯：趙蔚蘭）1120316