更多編輯台推薦新聞：
OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂
科技

OpenAI再推語言模型GPT-4 學術表現更勝ChatGPT但仍存隱憂

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
鴻海
新聞專題
鴻海1/300
首頁 / 產經

工業富聯攻新AI伺服器 布局半導體封測和電動車零件

2023/3/16 10:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海旗下工業富聯今天上午表示，今年將推出新款AI伺服器產品，加速推動「智慧製造+工業互聯網」，向半導體封測、電動車零配件等延伸，同時布局大數據、機器人等新事業。

工業富聯上午舉行線上投資人說明會，展望未來布局，工業富聯表示，數位經濟仍將是經營發展主軸，並提出「2+2」經營策略，在核心業務穩健基礎上，加速推動「智慧製造+工業互聯網」，向半導體封測、電動車零配件等延伸，同時布局大數據、機器人等新事業。

聊天機器人ChatGPT帶動AI伺服器需求，工業富聯表示，持續深耕運算力應用，擴大包括雲端伺服器、高性能伺服器、AI伺服器、邊緣運算伺服器及雲端儲存設備等技術產品，預計今年推出新款AI伺服器產品。

工業富聯透露，去年AI伺服器（加速器）與AI儲存設備相關產品出貨加倍，AI伺服器及高效能運算（HPC）出貨增長快速，在去年雲端服務商業績，占比提升至20%，此外，雲端遊戲（Cloud Gaming）機櫃系統產品已開始出貨。

工業富聯布局中國河南濟源5G終端精密製造，預計上半年投產，今年底前估新增產能375萬套，主要研發生產新型功能材料及智慧型手機關鍵零組件。另外工業富聯布局中國江西贛州經濟開發區新廠，市場預期5月投產，將生產蘋果（Apple）iPhone機構件，若全產能開出，年營收有機會到人民幣300億元。

工業富聯14日公布去年度業績報告，受惠數位經濟發展以及運算力等需求增加，工業富聯去年營收首次突破人民幣5000億元，達到5118.5億元，較2021年4395.57億元成長16.4%，去年歸屬母公司業主淨利人民幣200.73億元，較2021年200.1億元微增0.3%，去年每股基本純益人民幣1.02元，較2021年EPS 1.01元略佳。

其中雲端運算項目表現亮眼，受惠元宇宙、ChatGPT等帶動運算力需求，工業富聯在相關項目營收首次突破人民幣2000億元，來到2124.44億元，較2021年成長19.56%，連續5年成長。去年雲端服務商產品在雲端運算營收占比超過40%。

在通信及移動網路設備，工業富聯去年相關營收人民幣2961.78億元，較2021年成長14.37%。工業富聯布局包括企業網路設備、無線網路設備與5G相關、智慧居家及工業相關產品。（編輯：趙蔚蘭）1120316

#工業富聯
#ChatGPT
#雲端
ChatGPT
特派專欄 ChatGPT走入日常 AI熱潮重塑灣區生活面貌ChatGPT大幅減少寫作業時間 中國學童翻牆也要用
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
鴻海集團處分中國紫光轉讓作業完成 不再持有股權