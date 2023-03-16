朝野立委籲電價審議顧及民生 經長重申3原則

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（中央社記者曾智怡台北16日電）經濟部近日將召開電價費率審議會，朝野立委呼籲顧及民生；經濟部長王美花今天重申，電價審議將以台電穩健經營、照顧民生、穩定物價為原則，台電據此提出與過往不同方案，待電價審議會拍板。

王美花今天赴立法院經濟委員會就「我國能源供應與儲備之現況及未來規劃方向」進行報告並備質詢，朝野立委關切電價議題。

民進黨立委邱議瑩指出，大眾關心電價應凍漲或適度反映成本，儘管疫後特別預算撥補台電新台幣500億元，今年預算編列虧損2785億，合計2年恐虧5400億，換言之，500億補貼占虧損數不到1/10，如今面對燃料高漲問題，台電未來應如何維持營運，才不致面臨倒閉危機。

邱議瑩說，過去前總統馬英九執政時4度調漲電費，民進黨執政則調漲2次，但只限於用電大戶，去年漲電價後，住宅用電超過千度以上用戶僅約3%、但用電減少1.6億度，占整體減少度數25%，顯見調電價對節電產生一定效果。

王美花表示，如何讓台電穩健經營、照顧民生物價，同時達到節電效果，台電會提出方案在電價審議會討論。

邱議瑩認為，政府一直推動節電，而台灣電價是世界第4便宜，工業用電是全球第2低，若推動節電措施，卻不稍微調漲電價，節約能源可能是空話。

針對電價調整方式，民進黨立委陳亭妃則提醒，影響民生區段應排除，去年台電燃料支出暴漲、導致鉅額虧損，但法國、韓國虧更多，她呼籲政府討論電價議題應有所區分，以民生、物價通膨影響最小為準則。

國民黨立委楊瓊瓔則呼籲，民生電價不要調漲，因通膨嚴峻，包含主計總處CPI計算也沒納入電價漲價項目；她強調應該凍漲，「讓我們度過這個難關」。

王美花接受媒體訪問重申，電價審議大原則為台電穩健經營、照顧民生、穩定物價，台電將準備相關方案。媒體追問漲價是否為既定方向及設有緩漲機制，王美花說，按政府給予政策指示，台電據此提出與過往不同方案供討論，方案較複雜，由審議會審議。（編輯：張均懋）1120316