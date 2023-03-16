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朱立倫：台灣綠電占比目前僅8.4% 能源轉型應更務實

2023/3/16 12:57
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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨主席朱立倫今天說，政府能源轉型要更務實，同時也要積極發展新技術、增加能源效率，減少能源的浪費，以達到節能減碳的目標；能源問題是一個全球性的挑戰，各國都必須共同努力，透過國際合作來解決能源問題，才能實現能源的永續發展。

國民黨智庫今天召開「缺水又缺電。能源轉型，怎麼轉」記者會，共同探討當前台灣在面臨缺水又缺電的窘境，如何在淨零排放下因應能源轉型，並分享其他國家因應措施與政策建議。

朱立倫在會中表示，必須審視台灣的能源政策是否關係到缺電的問題，作為一個進步和負責任的國家，我們有責任制定重要的政策。

朱立倫指出，綠電是台灣受到歐洲國家議會和商會等多方關注的問題之一。然而，台灣到目前為止的綠電的占比只有8.4%，遠不及設定的20%目標。現在，台灣的能源仍然依賴進口的天然氣、煤炭等化石燃料，這些燃料產生大量的二氧化碳，使碳排放量無法下降到預期水平。

朱立倫認為，這種情況極為危險，因為只要一個颱風來，或者是任何的供應鏈發生問題，甚至萬一兩岸發生嚴重緊張的情況，都可能導致天然氣進不來，這是一個非常嚴重的國家安全議題。

朱立倫也提到台灣的能源自給率問題。台灣目前的能源自給率非常低，只有不到2%，大部分能源都需要透過進口來維持，這讓台灣的能源供應非常脆弱，一旦發生國際政治或經濟變化，就會對台灣的能源供應造成嚴重影響，進而危及國家安全。

朱立倫指出，呼籲政府能源轉型要更務實，同時也要積極發展新技術、增加能源效率，減少能源的浪費，以達到節能減碳的目標；能源問題是一個全球性的挑戰，各國都必須共同努力，透過國際合作來解決能源問題，才能實現能源的永續發展。

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國民黨智庫執行長柯志恩則說，全台21個主要水庫，有13個水庫有效蓄水量在5成以下，其中有石岡、霧社、白河、曾文4個水庫更低於2成以下，受到缺水而休耕的農田也超過1.9萬公頃，若不好好處理，未來除了缺水缺電，甚至可能發生缺糧的危機。

柯志恩表示，台灣還要面臨淨零排放與產業發展的挑戰，包含碳費、碳關稅等問題。歐盟預計要開徵碳關稅，高雄市既有的5大製造業，包括基本金屬製造業、化學材料製造業、石油煤製、金屬製品製造、電子零件等，將會是首波面臨被課徵碳關稅的產業。（編輯：趙蔚蘭）1120316

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