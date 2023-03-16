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元大投信劉宗聖：波動年代投資以平衡配置因應

2023/3/16 14:51
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（中央社記者韓婷婷台北16日電）元大投信董事長、同時也是投信投顧公會理事長劉宗聖今天表示，進入波動的年代，將從交易導向走向平衡配置策略，投資人可從「標的、時間、配息」3個項目的平衡幫助資產持盈保泰。

近來短短1周時間，全球4家銀行爆雷，波及全球金融市場，面對局勢詭異多變的年代，劉宗聖表示，過去幾年前漲齊跌的年代，小型股成為市場青睞標的，接下來優質龍頭成為重要方向。

劉宗聖今天在元大投信媒體春酒活動中表示，債券殖利率來到10年高點，長期升息來到了末端之際，債券市場已來到長期投資的拐點，今年將是「大債時代」，且進入平衡布局時代，投資要鎖定股息、債息雙高。

元大投信表示，台股高股息ETF過去幾年規模快速成長，指標級國民ETF 0056規模逼近新台幣2000億元；而債市則因美國持續升息，固定債息的吸引力快速提升，債券ETF、債券基金自2022年第4季起成為投資焦點。

元大投信指出，市場過去很長一段時間處於低利率環境，投資人多以透過台股ETF獲取息收，帶動高股息ETF規模快速成長，連續12年配息且100%填息的國民ETF 0056，規模日前逼近2,000億元；而隨聯準會持續提高基準利率，高債息投資躍上檯面，原本以法人為主的債券ETF市場，近來在一般投資人間掀起熱潮。

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劉宗聖表示，當股票投資不是唯一選項，債券投資同樣具備吸引力後，投資人可善用各式產品迎接股息、債息雙高時代來臨，並指出3大重點，首先是標的平衡，可透過股債平衡基金，彈性調整股債來應對大環境下的動盪；其次是時間平衡，美國基準利率攀升，債券殖利率成為焦點，投資人布局不同天期債券基金，可參與不同屬性的債券回報與價格波動。

最後是配息平衡，劉宗聖指出，以前投資人習慣存股領息，希望配息頻率愈高愈好，而債券ETF的季配特色可以滿足其需求，透過不同期的產品配置投資也可以組成月配息組合。（編輯：郭無患）1120316

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劉宗聖
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