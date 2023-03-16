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獨家／電價審議會明召開 估平均調幅約11%、逾8成住宅凍漲
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勤誠：今年營運先蹲後跳 審慎樂觀看成長

2023/3/16 17:50
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（中央社記者吳家豪台北16日電）伺服器機殼廠勤誠今天召開法人說明會，執行長暨永續長陳亞男預估今年營運「先蹲後跳」，下半年比上半年好，審慎樂觀看待今年成長，希望全年營收年增兩位數百分比，毛利率將逐步恢復25%水準。

陳亞男說，去年營運像坐雲霄飛車，4月碰到中國封城，隨後勤誠急起直追，營收與獲利逐步成長；不過，去年第4季面臨去化庫存問題，原本預期調整到今年第1季，現在看來會持續到上半年。

她坦言，上半年營運確實較困難，不是因為中國客戶砍單，其實去年中國客戶就坦言市況不太景氣，近期拜訪中國客戶也認為今年上半年不好，但對下半年滿樂觀。勤誠還是會在上半年做好準備，第2季中旬應該有新產品小量出貨。

勤誠嘉義廠目前員工約200到250人，導入自動化前期需要人力協助設定機器和模具參數，持續招募員工，長期希望把人力規模維持在中國兩廠1/3水準。

陳亞男指出，嘉義廠去年下半年以開發NPI（新產品導入）專案為主，已達成第一階段自動化，期望今年下半年嘉義廠能擴大產出貢獻，服務大客戶。

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勤誠去年第4季合併營收約新台幣26.57億元，季減12.3%，年增1.4%；營業利益2.53億元，季減41.9%，年增36.8%；毛利率為19%，季減5個百分點，年增2個百分點，歸屬於母公司稅後淨利1.57億元，季減64.3%，年增1.6%；每股盈餘1.31元。

勤誠2022全年合併營收約105.58億元，年增12%；營業利益11.42億元，年增29.4%；歸屬於母公司稅後淨利9.99億元，年增48.4%；每股盈餘8.32元。董事會決議配發每股現金股利4元，以今天收盤價83.1元計算，現金殖利率約4.81%。（編輯：楊凱翔）1120316

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