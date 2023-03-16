投資動能火熱 半導體設備進口額5年增126.8%

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（中央社記者張璦台北16日電）台灣資本設備進口連續5年上揚，財政部統計處今天表示，民國111年資本設備進口值753億美元，創新高紀錄，較106年增約85.6%；其中，半導體設備扮演「火車頭」角色，投資熱絡，5年間進口額成長126.8%。

財政部今天發布財政統計通報，儘管近年先後面臨美中貿易戰及COVID-19疫情衝擊，但台灣的資本設備進口仍連續5年成長，由106年的406億美元，快速成長至111 年的753億美元新高水準，5年間大增85.6%、或347億美元。

財政部統計處表示，5年間成長的347億美元中，203億美元由半導體設備貢獻，為資本設備成長的最大動力來源。

同時，半導體設備106年進口160億美元，111年進口363億美元、創新高，成長126.8%，相當顯著；半導體設備進口占資本設備總進口比重，也由106年的39.5%，攀升至111年的48.3%、同創新高。

此外，電機設備進口額由106年的27億美元，成長至111年的58億美元，翻倍成長；財政部統計處指出，電機設備輸入增加，主要是近年政府致力於綠能設施建置， 推升風力發電機組進口需求所致。

單獨觀察111年資本設備進口情況，財政部統計處指出，進口來源以日本占19.4%居首，大多為生產半導體用機械、鐵路用客車、感應器及電動機等，而美國、中國及荷蘭分別占18.3%、16.1%及11.9%，4大地區併計占6成6。

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隨全球晶片製造競爭加劇，國內廠商對製程提升及擴產需求殷切，財政部統計處表示，進口機械及精密設備中，光是半導體製造及計量、檢查相關的器械，比重就高逾6成，以自荷蘭、美國、日本進口較多。

其中，購自荷蘭的「掃描對準機」獨占2成，推升荷蘭占台灣進口半導體設備的比重達23.4%居冠；官員表示，荷蘭之所以「異軍突起」，應與進口荷蘭大廠艾司摩爾（ASML Holding NV）的晶片製造設備相關。（編輯：蘇志宗）1120316