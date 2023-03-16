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遭點名為Yahoo台灣潛在買家 富邦媒不回應

2023/3/16 18:58
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（中央社記者江明晏、吳家豪台北16日電）網路公司Yahoo台灣傳出即將出售，潛在買家包括東森集團、富邦媒。Yahoo告訴中央社記者，此為不實傳言；富邦媒表示，對此事不回應；東森集團則認為價格太貴，不考慮。

Yahoo引述先前聲明指出，接下來Yahoo台灣將由Yahoo全球策略營運資深副總裁巴格（Nicholas Bagg）帶領台灣整體營運規劃與決策，並與台灣團隊共同將電子商務及媒體事業做更緊密的整合。Yahoo台灣將繼續扮演在全球的重要角色，並落實公司的策略執行與發展。

Yahoo於3月13日證實，Yahoo奇摩董事總經理林振德及媒體業務事業群總經理方盈傑將於3月31日後離職，原因並未公布。隨著高層人事異動，外界猜測，Yahoo可能找買家接手台灣事業。

由於東森集團旗下也經營電商和媒體，被市場點名為Yahoo台灣潛在買家。對此，東森集團總裁王令麟15日對媒體證實，「我們的確有問過（Yahoo台灣），但價格太貴了，所以就不考慮。」

王令麟還透露，有聽說富邦媒在有興趣的買家名單中，但認為這個價格在台灣恐怕沒人買得下手，「如果有人要買，我也祝福他。」（編輯：林淑媛）1120316

#Yahoo
#台灣
#富邦媒
Yahoo
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