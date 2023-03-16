力麗去年每股賺0.51元 擬向力麟買彰化芳苑廠房

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（中央社記者賴言曦台北16日電）加工絲廠力麗去年稅後淨利新台幣4.8億元、年減24.5%；另力麗今天召開重大訊息記者會，宣布董事會通過向關係企業力麟科技購買位於彰化芳苑工業區的廠房，協助降低力麟資金壓力。

力麗2022年營收122.3億元、年增12.4%，稅後淨利4.8億元、年減24.5%，每股稅後淨利（EPS）0.51元。

力麗今天召開重大訊息記者會宣布，董事會通過向關係企業力麟科技購買其位於彰化芳苑工業區的廠房，以協助降低力麟資金壓力，同時，力麟將與力麗簽訂長期租賃合約回租該廠房，可確保其繼續在原廠房進行營業活動。

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力麗指出，除了可獲取穩定的租金收益外，透過此方式提供資金支持及更加靈活的財務管理方式，協助降低其資金成本和風險。

針對產業市況，力麗表示，客戶仍在努力去化庫存，因此新一季度的樣品尚未出爐，紡織上游包含聚酯粒、加工絲等原料需求處於中空期，但目前觀察，營運低點應是落在去年第4季及今年第1季，今年第2季有望優於第1季，下半年仍有待觀察。（編輯：楊凱翔）1120316