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羅智先：統一中控營運規模 目標5年拚500億人民幣

2023/3/17 17:27
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（中央社記者韓婷婷台北17日電）統一企業董事長羅智先今天表示，大陸市場統一中控營運規模目標5年內拚翻倍成長至人民幣500億元（約新台幣2222億元），不排除透過購併整合擴增產能，東南亞及韓國也會透過購併進一步擴大規模，台灣則持續建構自有物流系統。

針對近期各行業的漲價潮，羅智先指出，統一集團針對產品價格的調漲是非常謹慎的，現階段並沒有調整價格的規劃。

統一集團今天舉行統一企業、統一中控、統一實業及大統益聯合法人說明會。羅智先表示，去年大陸的統一中控營收達人民幣282.57億元，創歷史新高，受到疫情及315土坑酸菜事件影響，獲利衰退約18%，表現不佳，希望今年能夠重回成長軌道。

羅智先表示，食品業屬於非常穩定的產業，在沒疫情干擾下，期望未來每年都能維持8%至12%的穩定成長，既有產品持續拓展新市場，考量大陸市場規模相對性，統一中控營運規模目標至少要翻倍到人民幣500億元，預估5年內達標。

針對通膨嚴重萬物皆漲趨勢下，統一產品價格策略議題，羅智先強調，人口增長加上氣侯的變遷，原物料是長期上揚的趨勢，但期間會有週期性。

羅智先表示，統一集團針對產品價格的調漲是非常謹慎的，去年統一並未因原物料成本上揚而調漲產品價格，「產品的定價是跟著品牌在走的，不會因為原物料去走」，商品與消費者間連結跟關係才是集團價格策略基礎，現階段並沒有調整價格的規劃。

他也提到，中國大陸目前最大挑戰是人力的缺乏及外送產業的興起，外送平台很大價值在提供自由度很高的工作，所以年輕人很喜歡。疫情改變了消費習慣，但沒有改變消費需求，內部目標一年比一年成長。

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面對消費習慣的改變，統一也積極深耕冷凍食品，近年推出「開小灶」系列即時產品，繳出亮眼成績。羅智先認為，消費者只要買回去微波或加熱一下就可以吃，就商業概念而言符合現代人便利性需求，相關產品有無限空間。

羅智先預估，這類產品產值將是以萬億來計算的規模，商機非常大；可以確定的是，未來這塊市場肯定會非常精彩，可以預期一定會有很多廠商加入，而真正的挑戰不在於做什麼產品、要不要參加，關鍵在企業能不能調味出讓大眾可以接受且會吃上癮的產品。（編輯：楊蘭軒）1120317

#羅智先
#統一集團
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