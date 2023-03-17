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SCFI運價指數終止連9跌 業者：抽艙策略效應浮現

2023/3/17 18:21
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（中央社記者賴言曦台北17日電）最新上海出口集裝箱運價指數（SCFI）出爐，終止連9跌。貨物承攬業者認為，除了季底效應，也是航商抽艙策略成功所致。

國際運價近期持續築底，但上海航運交易所最新一期SCFI終止連9黑，指數來到909.72點，較前一週上漲3.17點，漲幅0.3%。其中，指標性的美東、美西線跌幅分別為4.8%、0.1%；歐洲線則漲1.5%，為連2週止跌。

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針對SCFI止跌，貨攬業者受訪時分析，國際運價走跌，近期不少船公司抽艙調配運力，加上近期受季底效應帶動，部分航商美西線裝載率來到9成以上，歐洲線則有滿艙的情況，相關因素支撐運價指數止跌。

談到歐洲線運價較有支撐，業者直言，近期重貨大出，不少船隊乘載量超重，業界醞釀要收取超重費，但能不能成功加收，還有待觀察；整體而言，目前終端還在消化庫存，這次運價止跌是否象徵市況回溫，業界仍保守看待。（編輯：楊蘭軒）1120317

#SCFI
#上海航運交易所
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