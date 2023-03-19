ChatGPT帶動AI伺服器需求 台廠就定位鴻海擴新品

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（中央社記者鍾榮峰台北19日電）聊天機器人ChatGPT帶動人工智慧（AI）伺服器成長可期，售價高的運算晶片和零組件需求數量增加，從晶圓代工、板卡、機殼、散熱到設備，台廠已就定位，鴻海今年擴大推出更多AI伺服器新品。

聊天機器人ChatGPT掀起人工智慧生成內容（AIGC）熱潮，ChatGPT是獲微軟（Microsoft）投資的舊金山公司OpenAI所研發的聊天機器人，可依照輸入關鍵字自動生成散文、詩歌甚至論文。

微軟進一步宣布將ChatGPT技術整合至搜尋引擎Bing，挑戰谷歌（Google）搜尋引擎霸主地位，加上中國網路巨擘百度在3月16日發布「文心一言」人工智慧內容生成軟體，並搭配自家瀏覽器，AIGC應用熱潮推動搜尋引擎市場競爭白熱化，隨著使用人數及提問數倍數提升，參數量將持續增加，也進一步拉抬高階AI伺服器需求。

鴻海董事長劉揚偉分析，AIGC應用大幅提升運算力需求， AI伺服器龐大成長趨勢可期，「鴻海一定會受惠」。他指出，AI生成內容服務創造更多新應用，推升雲端伺服器需求，降低元宇宙內容生成成本，促進元宇宙應用發展。

日系外資法人指出，高階AI伺服器需要更具效能的運算能力及能源使用、更強大的頻寬傳輸、散熱效果和記憶體儲存功能，高階AI伺服器的平均銷售價格（ASP），比一般伺服器價格高出10倍甚至20倍。

研究機構IDC先前報告分析，硬體占AI支出比重49.8%，其中最大投資是伺服器，占AI硬體支出比重84%以上，2021年全球AI伺服器市場規模達156億美元，未來成長可期。

投顧法人也分析，AI伺服器採用的中央處理器（CPU）和繪圖處理器（GPU）數量較多，主板（Mainboard）面積增加，需要輔助散熱設計，增設更多氣冷設備，機殼尺寸會明顯提升。

觀察高階AI伺服器關鍵晶片，投顧法人指出，美商輝達（Nvidia）在此應用專攻高效能運算（HPC）、雲端運算、AI等相關產品，採用晶圓代工大廠台積電4奈米製程，預估今年上半年再推出新品，滲透高階資料中心中央處理器應用。

除了輝達，投顧法人分析，包括處理器大廠英特爾（Intel）、超微（AMD）、網路巨擘亞馬遜（Amazon）等，積極布局AI加速晶片、AI處理器、資料中心晶片等，超微和亞馬遜相關晶片也採用台積電5奈米和7奈米高階製程。

研調機構集邦科技日前指出，谷歌及百度等爭相推出生成式AI衍生產品服務，預期GPU及AI晶片相關供應鏈業者、如輝達及台積電等可望受惠。

觀察高階AI伺服器關鍵零組件，投顧法人預期，包括緯穎、川湖、健策、雙鴻、勤誠等相關設備，以及板卡、機殼、散熱等台廠可望受惠。

雲端資料中心資訊電子設備商緯穎在2月下旬指出，開發中的新產品，推估超過5成的比例與AI相關。日系外資法人評估，緯穎今年可搭上AI伺服器應用熱潮，預期下半年訂單可望明顯回溫。

散熱模組廠雙鴻先前表示，去年伺服器產品成長40%，預估今年成長動能也來自伺服器，隨著Intel、AMD等新平台推出，伺服器出貨可望成長30%至40%。另一本土投顧法人預期，雙鴻今年伺服器業績占比可從去年的22%提升至30%。

法人指出，廣達、英業達等AI伺服器主板單價較標準品高出1倍，製造難度較高，毛利率看升，帶動產品組合。

鴻海集團在AI伺服器領域已站穩先機，去年AI伺服器出貨量翻倍，目前占整體伺服器營收比重達20%、營收規模達新台幣2000億元，預估今年推出更多AI和高效能運算（HPC）伺服器新產品。（編輯：楊凱翔）1120319