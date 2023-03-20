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台積電滑落6元 台股跌32.99點力守15400關卡

2023/3/20 13:45（3/20 14:14 更新）
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台股20日收在15419.97點，下跌32.99點，成交值新台幣1896.98億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北20日電）美股續跌，台股今天電子、金融相對疲軟，指數低檔量縮震盪，終場下跌32.99點，以15419.97點作收；法人指出，金融機構危機後續發展及美國升息動向，是市場近期關注焦點。

台股加權指數今天收在15419.97點，下跌32.99點，跌幅約0.21%，成交值新台幣1896.98億元。

瑞士信貸陷入危機，瑞士銀行集團同意以30億瑞士法郎（約32.3億美元）收購瑞士信貸銀行，金融業對瑞信曝險受到關注，金融類股指數下跌0.41%。

電價自4月1日起平均調漲11%，市場資金湧入太陽能、風能與儲能等族群，碩禾大漲9.5%，元晶、上緯投控及中興電等股價齊揚。

用電大戶半導體製造廠與鋼鐵廠，成本恐將隨著電價調漲而升高，台積電與中鋼股價同步走跌。其中，台積電收在512元，下跌6元，影響大盤約49點；中鋼收在31.2元，下跌0.25元。聯發科、鴻海、大立光及譜瑞-KY等權值及高價股也同步走跌，電子類股指數下跌約0.33%。

全民將普發現金6000元，市場看好可望刺激消費需求升溫，觀光類股在資金湧入下，類股指數上揚1.62%，表現強勢；塑膠、造紙及鋼鐵等類股表現相對疲弱。

新光投信董事長劉坤錫表示，除金融機構危機後續發展，包舌美國升息動向，以及聯邦準備理事會（FED）對於未來利率及經濟狀況的想法是近期市場關注焦點。（編輯：張良知）1120320

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