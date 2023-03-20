華南金：今年股利配發以現金為主 不需動用老本

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（中央社記者張璦台北20日電）華南金控今天舉辦法說會，副總林貴姬表示，今年股利不需要動用資本公積配發，為符合投資人期待，現金股利將高於股票股利，預計4月提報董事會，具體政策確認後對外公布。

華南金控今天召開法人說明會公布2022年度營運績效，稅前淨利突破新台幣200億元，稅後淨利173.08億元，續創歷史新高，每股稅後盈餘（EPS）1.27元，稅後股東權益報酬率（ROE）8.98%、資產報酬率（ROA）0.49%，總資產持續擴增至3兆6302億元，年增4.9%。

不過，2022年股債市況不佳，不少金控帳上出現未實現損失，影響金控今年配息能力。法人在會中關切華南金股利是否需動用資本公積發放。

林貴姬表示，去年稅後盈餘依法提列特別公積後，再扣掉其他權益減項，還是有可供分配的盈餘，原則上可以不動用資本公積配發股利。

林貴姬說，以往華南金在配發上，股票股利、現金股利各50%，但去年開始考量投資人對現金股利有所期待，加上股票股利發放太多會導致股本膨脹、拉低EPS，因此拉高現金股利占比，今年也確定以現金股利為主。

林貴姬指出，今年股利政策預計在4月提報董事會決議，確定後會對外公布。

此外，瑞信曝險方面，華南銀行副總江景平表示，新加坡分行持有債券，約2000萬澳幣左右的曝險，並非AT1債券，而是投資級別的優先無擔保債券，違約可能性低，且瑞士當局已經介入，華南金會繼續關注信用評等變化狀況。（編輯：蘇志宗）1120320