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研調：電視面板價格續漲 液晶顯示器面板止跌

2023/3/20 20:25
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（中央社記者潘智義台北20日電）研調機構集邦科技今天公布3月下旬面板報價，其中電視面板上漲，液晶顯示器（Monitor）面板止跌，筆電面板持平。

集邦提供會員資料顯示，3月下旬32吋電視面板每片均價30美元，較2月下旬調漲1美元；43吋每片均價52美元，調漲2美元；55吋88美元，調漲5美元；65吋120美元，調漲10美元。

集邦科技研究副總經理范博毓表示，面板廠透過嚴控稼動率策略，積極翻轉面板供需狀況，營造電視面板上漲的契機，電視面板在3月將全面上漲，除了非主流品牌的價格持續上調外，在中國618促銷的備貨需求啟動下，主流品牌客戶也將接受面板價格調漲。

范博毓指出，由於在之前的跌價循環中，大尺寸面板的跌幅較深，因此在這一波價格上漲中，中大尺寸產品的漲勢將更為明顯，目標是能夠將面板價格快速拉回至現金成本水位。

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他說，液晶顯示器（Monitor）面板價格已經歷長時間的跌價，近期電視面板價格上漲為液晶顯示器面板價格止穩創造有利空間，雖然目前商務機種需求仍顯疲弱，但消費性機種需求回穩的跡象逐漸浮現，部分品牌客戶也認為價格已接近底部，開始緩步增加液晶顯示器面板採購，為價格止跌率先打下一劑強心針，價格也可望在3月正式止跌。

不過，筆電終端需求依然疲弱，一線品牌客戶對增加面板採購的態度仍然保守，雖然部分品牌客戶有在3月小規模增加採購量，但仍難以扭轉低迷的市況。面板廠目前依然透過針對稼動率與庫存的控管，持續嚴守面板價格的底線，因此3月筆電面板價格仍持平。（編輯：潘羿菁）1120320

#范博毓
#集邦科技研究
#集邦
范博毓
3月上旬電視面板漲價 顯示器及筆電面板持平研調：電視面板2月部分上漲 3月全面漲價
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